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Şehit korucunun kanı yerde kalmadı
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15 Haziran 2023 Perşembe 10:39:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 10:39:00

Şehit korucunun kanı yerde kalmadı

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Cizre'de şehit edilen güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in faili terörist, Mersin'in Akdeniz ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, 11 gün önce Cizre`de güvenlik korucusu Mustafa Erdem'i şehit eden Mehmet Zeki İlmin adlı teröristin yakalandığını duyurdu.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın yaptığı teknik çalışmalar neticesinde;<br><br>11 gün önce Cizre'de şehit edilen Güvenlik Korucumuz Mustafa Erdem'in faili Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde Emniyet Terörle Mücadele ve Özel... pic.twitter.com/yL4TyKN6Wr</p>&mdash; Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 15, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Etiketler : ali yerlikaya cizre mehmet zeki ilmin mustafa erdem
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