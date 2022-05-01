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01 Mayıs 2022 Pazar 15:12:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2022 Pazar 15:12:00

Şehit Jandarma Teğmen Akdeniz, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

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Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Cudi Dağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi, memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Akdeniz'in (30) naaşı, Hamzalı Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı. Daha sonra Akdeniz'in cenazesi tören için Hamzalı Camisi avlusuna götürüldü.

Buradaki törene, şehidin babası Hüseyin ve annesi Hediye Akdeniz ile yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Etiketler : Şehit Akdeniz Hamzalı Mahallesi Akdeniz
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