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Şehit babasından yürek burkan sözler: Oğlumun sazına bir daha hiç bakamadım
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03 Ağustos 2020 Pazartesi 08:14:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:55:00

Şehit babasından yürek burkan sözler: Oğlumun sazına bir daha hiç bakamadım

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Suriye İdlib'de 2 ay önce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıyla şehit olan Piyade Uzm. Onb. Ercan Zengin'in babası: Oğlum saza çok meraklıydı. Ben ona hediye saz aldım. İki kez yaralandı, çalmak nasip olmadı. Daha sonraki gidişinde de şehadet haberi geldi

Samsun'un İlkadım ilçesi Aşağıavdan Mahallesi'nde oturan Rahmi ve Feriha Zengin, 2 ay önce şehit düşen evlatlarının odasını yeniden düzenledi. Aile, oğullarının kamuflajından günlük kıyafetlerine, künyesinden gençlik ve askerlik yıllarına ait fotoğraflara kadar tüm eşyalarına yer verdikleri odayı, Türk bayrağı ile kapladı. Baba Zengin'in, oğluna şehit olmadan önce aldığı ve odanın duvarına astığı sazı da yürek sızlatıyor. Şehit evine ziyarete giden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da şehidin eşyaları ile donatılan odasını gezdi. Karaaslan, şehidin odasına asılması için aileye Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim hediye etti. Baba Zengin, oğlunun şehit olduğu günden bu yana gözyaşının hiç dinmediğini söyleyerek "Şehidimizin eşyalarını, Garnizon Komutanlığı'ndan rica ettik, aldık. Özel bir dolap yaptırarak oraya eşyalarını yerleştirdik. Oğlum saz çalmaya çok meraklıydı. Ben ona hediye saz aldım. Ancak iki kez askerde yaralanınca çalmak nasip olmadı. Daha sonra Suriye'ye göreve gidince şehit oldu. Sazı duvarda gördüğüm zaman duygulanıyorum. Saza bakamıyorum ve dokunamıyorum" dedi.

AĞLATAN ANI

Şehit oğlunun başından geçen olayı anlatan Baba Zengin, "Ben oğluma otomobil aldım. Aynı yerde görevli arkadaşının ailesi de arkadaşına otomobil alıyor. Aralarında bir muhabbet geçiyor. Oğlum, 'Davut senin araban güzel, sen şehit olacaksın araban bana kalacak. Arkadaşı da 'Al araba senin olsun, ben şehit olursam 3 ay sonra da sen benim peşime geleceksin.' demiş. Arkadaşı bu muhabbetten 1 hafta sonra şehit oldu. 3,5 ay sonra da oğlum arkadaşının yanına gitti şehit olarak" diye konuştu.

ŞEHİTLİK İSTİYORDU

Anne Feriha Zengin ise "Şehit oğlumun odasına her girdiğimde o eve gelecekmiş gibi hissediyorum. Oğlumun fotoğrafları ile konuşuyorum, sanki o da bizi anlıyor. Ne yapalım, takdiriilahi. Zaten oğlum çok istiyordu şehit olmayı. Askerde ikinci kez yaralandığında, 'Ben şehit olacağım anne, buralar araba dolacak, damatlığımı giyip de buraya geleceğim. Herkes bana saygı duyacak.' dedi. Ağzından şehit lafı hiç düşmüyordu. En son, şehit düşmeden 7-8 saat önce onunla görüştük. 'Oğlum fotoğraflarını öpüyorum kokun gelmiyor.' dedim. 'Üzülme anne, yarın sabah sarılır öpersin.' dedi. Dediği gibi yarın sabah şehit olup tabutta eve geldi. Bayrağını, vatanını çok seviyordu. Ağabeyini de asker yapmak istedi, ama yaştan dolayı olamadı. Hep askeri marşlar ve türküler dinliyordu. Hatta şehit düşmeden önceki cuma günü, vatanı için şiir yazmış ve arkadaşları ile birlikte okumuşlar, bir hafta sonra şiirindeki gibi, Allah'ın peygamberine komşuluğu seçti" dedi.

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