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09 Haziran 2021 Çarşamba 19:46:00 - Güncelleme:09 Haziran 2021 Çarşamba 19:46:00

Şehit Astsubay Egemen Öztürk İzmir'de defnedildi

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Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Egemen Öztürk'ün cenazesi, İzmir'in Menderes ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Öztürk (29) için Menderes ilçesindeki Çatalca Mahalle Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin babası Orhan, annesi Hacer, eşi Birgül ve kardeşi Kamil Öztürk ile yakınları Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü.

Anne Hacer Öztürk, bu sırada, "Vatan sağ olsun oğlum, 20 gün sonra gelecektin hani, şehit olmak istiyordun ama erken oldu oğlum." dedi. Eşi Birgül ise "Hani gelecektin Egemen, kızın Elif sana doyamadı." sözleriyle ağıt yaktı.

Birgül Öztürk, tören boyunca eşinin fotoğrafını elinden bırakmadı.

Şehidin, İzmir İl Müftüsü Salih Sezik'in kıldırdığı namazın ardından cenaze aracına konulan naaşı, mezarlığa götürülerek burada defnedildi.

Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purcu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kağızman ilçesinin Karagüney köyü mevkisinde dün kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetteki Astsubay Kıdemli Başçavuş Egemen Öztürk şehit olmuş, biri avukat 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Öztürk'ün ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, görevi başında meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Öztürk'ün ailesine bir mesaj göndererek, taziye dileklerini iletti.

Etiketler : Şehit Öztürk Kağızman ilçesi kars
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