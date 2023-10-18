VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ankara'da ByLock operasyonu: 8 kişi hakkında gözaltı kararı
Almanya'da Filistin'e Destek gösterisine polis müdahalesi
Uzunçayır'da metrobüs kazası
Tunceli'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Katliam sonrası Mahmud Abbas'tan sert açıklama: Kırmızı çizgiyi geçtiler!
Sağlık Bakanlığı, Gazze'ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçti
18 Ekim 2023 Çarşamba 07:59:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 07:59:00

Şehit anısına pedal çevirdi

ABONE OL

Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere ithafen yaklaşık 19 yıldır pedal çeviren Orhan Kotluk, Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından şehit Gördesli Makbule Efe anısına başlattığı 3 günlük bisiklet turunu tamamladı.

Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere ithafen yaklaşık 19 yıldır pedal çeviren Orhan Kotluk, Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından şehit Gördesli Makbule Efe anısına başlattığı 3 günlük bisiklet turunu tamamladı. Kotluk, İzmir Adalet Sarayı önünden Türk bayrağıyla yola çıkıp, bisiklet yolculuğunun ilk durağında Makbule Efe'nin memleketi Manisa'nın Gördes ilçesine uğradı.

Etiketler : Orhan Kotluk Bisiklet turu Şehit Makbule Efe anısı
'Rüya' kadro

'Rüya' kadro
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü
Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı

Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı
Peri bacaları huzur veriyor

Peri bacaları huzur veriyor
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
Turneye İzmir'de başladı

Turneye İzmir'de başladı
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX