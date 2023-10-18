Şehit anısına pedal çevirdi
Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere ithafen yaklaşık 19 yıldır pedal çeviren Orhan Kotluk, Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından şehit Gördesli Makbule Efe anısına başlattığı 3 günlük bisiklet turunu tamamladı.
Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere ithafen yaklaşık 19 yıldır pedal çeviren Orhan Kotluk, Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından şehit Gördesli Makbule Efe anısına başlattığı 3 günlük bisiklet turunu tamamladı. Kotluk, İzmir Adalet Sarayı önünden Türk bayrağıyla yola çıkıp, bisiklet yolculuğunun ilk durağında Makbule Efe'nin memleketi Manisa'nın Gördes ilçesine uğradı.