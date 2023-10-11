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11 Ekim 2023 Çarşamba 11:04:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 11:04:00

Şehirler arası yolcu otobüsleri sivil polisler tarafından denetleniyor

Kaynak: AA

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığının yol güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirleri kapsamında, Mersin-Ankara seferini yapan otobüse "yolcu" olarak binen sivil trafik polisi, sürücünün kurallara uyup uymadığını gözledi.

Mersin'den Ankara'ya sefer yapan otobüse görevi kapsamında yolcu olarak binen sivil trafik polisi, yaklaşık 500 kilometrelik seyahati süresince şoförlerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirleri kapsamında, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförlerinin, seyahat boyunca trafik güvenliğine ilişkin davranışları, kurallara uygun araç kullanıp kullanmadıkları, varsa ihlallerinin tespit edilmesi için sivil trafik denetim personeli görevlendiriliyor.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Mersin'den Ankara'ya gelen özel bir firmaya ait otobüste de sivil trafik polisi görev aldı.

Trafik polisi, seyahat süresince şoförün trafik kurallarına uygun hareket edip etmediğini gözledi.

AŞTİ'deki trafik kontrol noktasında durdurulan otobüsteki sivil trafik polisi yolculara kendini tanıtarak, otobüse denetim için bindiğini söyledi ve emniyet kemeri takmanın önemini anlattı.

Takograf denetimi sonucu ceza uygulandı

Sivil trafik polis memuru Gökhan Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belirli dönemlerde, belirli şehirlerde otobüslere polis olduklarını söylemeden yolcu gibi bindiklerini belirtti.

Otobüs sürücülerinin yaptıkları hataları tespit edip gerekli cezai işlemleri uyguladıklarını ifade eden Coşkun, "Mersin'den Ankara'ya kadar gelirken yaptığımız denetimlerde sürücülerin takograflarını kontrol ettiğimizde fazladan kart kullandıklarını tespit ettik, Karayolları Trafik Kanunu'nun 31/1-B maddesince cezai işlem uyguladık. Yolcuları emniyet kemeri kullanmaları konusunda bilgilendirdik." dedi.

Coşkun, sürücülerin emniyet kemeri takma konusunda hassas olduklarını, araç kullanırken cep telefonu kullanmadıklarını ve kırmızı ışık ihlali yapmadıklarını dile getirerek, "Sadece araçta bir tane farklı sürücü kartı tespit ettik. Bunun da iptalini gerçekleştirdik, cezai işlemini uyguladık." diye konuştu.

Sivrihisar-Ankara kara yolundaki denetimler

Öte yandan, Sivrihisar-Ankara kara yolu trafik denetleme alanında gece boyunca 100'den fazla otobüs denetlendi. Polis, otobüslerin takograflarını, sürücülerin ehliyetlerini ve emniyet kemeri takılıp takılmadığını kontrol etti.

Otobüslerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesine ilişkin şoför ve yolculara bilgilendirmeler yapıldı.

Etiketler : emniyet trafik tedbirleri otobüs sürücü denetimi sivil trafik polisi seyri
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