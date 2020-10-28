  • BIST
    1126.99
  • Dolar
    8,3193
  • Euro
    9,7464
  • Altın
    499,2490
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Macron'u savundu
Aliyev'den Başkan Erdoğan'a 29 Ekim tebriği
İşgalci Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı düşürüldü
Fransa'ya "yansıtma" misillemesi
Hacıyev bu sözlerle duyurdu: Sözde ‘Savunma Bakanı' cehenneme gönderildi
Fransa'da bir kilise yakınında bıçaklı saldırı
İletişim Başkanlığından 19.23'te İstiklal Marşı çağrısı
PUBG Mobile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kodları
Başkan Erdoğan: Ülkemizin önünü kesmeye yönelik saldırılar mücadele azmimizi artırıyor
İstanbul merkezli 12 ilde terör örgütü DHKP/C'ye operasyon
Cumhuriyet 97 yaşında
Charlie Hebdo'nun cemaziyelevvelini ortaya döktü
Berde'nin intikamı alındı
Sağanak İstanbul'u vurdu
Gardaş'tan Türkiye'ye 29 Ekim tebriği
Fransa'da yeni koronavirüs tedbirleri
Fransız vekil Macron'u ve siyasetini yerden yere vurdu
Hatay'daki saldırıyla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı
Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
Başkan Erdoğan, Menica nine ile görüştü
Köpek dehşeti! Canlarını zor kurtardılar
Padişah türbeleri için sanduka örtüsü işliyorlar
Giresun'un Pamukkale'si
Anne babalar dikkat! Helikopter ebeveyn olmayın
28 Ekim 2020 Çarşamba 19:03:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 12:57:00

Seda Bakan'ı tatil fotoğrafları çok üzmüş

ABONE OL

Oyuncu Seda Bakan, kızı Leyla ve yakın dostlarıyla Rumelihisarı'ndaydı.

Mekan çıkışında habercilerin sorularını yanıtlayan Seda Bakan, "Leyla ile uğraşıyorum ve zaman çabuk geçiyor. Yakın zaman içinde ikinci çocuk düşünmüyorum" diye konuştu. Tatilin ardından yoğun iş temposuna başladığını dile getiren Bakan, Bodrum'da çekilen bikinili görüntüleri için, "O zaman bayağı kiloluydum ve magazine yakalanınca moralim bozulmuştu. Ama şu an iyiyim" şeklinde açıklama yaptı.

Etiketler : Seda Bakan Leyla Bakan tatil fotoğraf
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nişanlandı! Derya Tuna düğün alışverişine başladı

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nişanlandı! Derya Tuna düğün alışverişine başladı
Açelya Akkoyun: En şanslı ülkelerdeniz

Açelya Akkoyun: En şanslı ülkelerdeniz
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 12-16 Ekim arası herkesi ekran başına davet ediyor

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 12-16 Ekim arası herkesi ekran başına davet ediyor
Serdar Ortaç'tan Ermenistan açıklaması: Yaptıkları insanlık değil

Serdar Ortaç'tan Ermenistan açıklaması: Yaptıkları insanlık değil
"Esra Elönü ile Arafta Sorular" her pazar 20.00'de 24'te

"Esra Elönü ile Arafta Sorular" her pazar 20.00'de 24'te
Zehra Çilingiroğlu'nun kardeş sevgisi

Zehra Çilingiroğlu'nun kardeş sevgisi
Nilay Deniz açıkladı: Partner olmamızı eşim istedi

Nilay Deniz açıkladı: Partner olmamızı eşim istedi
Aslıhan Güner ve Resul Dindar'dan sürpriz düet

Aslıhan Güner ve Resul Dindar'dan sürpriz düet
Emre Altuğ'dan müziğe ara oyunculuğa devam kararı!

Emre Altuğ'dan müziğe ara oyunculuğa devam kararı!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER