Seda Bakan'ı tatil fotoğrafları çok üzmüş

Mekan çıkışında habercilerin sorularını yanıtlayan Seda Bakan, "Leyla ile uğraşıyorum ve zaman çabuk geçiyor. Yakın zaman içinde ikinci çocuk düşünmüyorum" diye konuştu. Tatilin ardından yoğun iş temposuna başladığını dile getiren Bakan, Bodrum'da çekilen bikinili görüntüleri için, "O zaman bayağı kiloluydum ve magazine yakalanınca moralim bozulmuştu. Ama şu an iyiyim" şeklinde açıklama yaptı.