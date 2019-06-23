Seçmen hırsızlığın hesabını soracak

İstanbul'da 10 milyon 560 bin 963 seçmen bugün sandık başında. 31 Mart seçimlerinde Cumhur ittifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a verilen oyların çalınması ve sandık kurullarının, devlet memuru olmayan kişilerden hukuka aykırı şekilde oluşturulması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminin yenilenmesine karar vermişti. 31 Martt'a CHP adayının 29 bin oy farkla seçimi kazandığı duyurulmuş ve kendisine mazbata verilmişti.

AK PARTİ'NİN OLAĞANÜSTÜ İTİRAZI

AK Parti'nin, Binali Yıldırım'a verilen oyların kaydırıldığı, başka adaylara yazıldığı ya da geçersiz sayıldığını, sandık kurullarının devlet memuru olmayan kişilerden hukuka aykırı şekilde oluşturulduğunu belgeleyerek YSK'ya olağanüstü itirazda bulunmuştu. Yüksek Seçim Kurulu da , 6 Mayıs'ta “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline” karar vermişti. İstanbul halkı, bugün 31 Mart'taki yolsuzluk ve hukuksuluğun hesabını sandıkta soracak ve 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek.

SEÇİME DÖRT ADAY KATILIYOR

Seçime, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ile Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel katılacak. 31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanılacak. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamayacak. İstanbul'un 39 ilçesinde, 62'si cezaevi, 156'sı seyyar olmak üzere 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullanacak. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için tüm ilçelerde seyyar sandıklar oluşturuldu.

ŞERH DÜŞÜLEN SEÇMENLER

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nce, 18 Haziran 2019'da yapılan sandık seçmen listelerindeki güncelleme sonucunda, 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere, toplam 44 bin 852 kişiye “oy kullanamaz” şerhi yazıldı. Müdürlükçe, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listelerindeki son güncelleme 23 Mart 2019'da yapılmıştı. Bu tarihteki çalışmada, 13 bin 712 asker, 663 kısıtlı seçmen, 8 bin 639 ölü, 151 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 23 bin 165 kişiye listelerde “oy kullanamaz” şerhi yazılmıştı. Böylelikle seçmen listelerinde “oy kullanamaz” şerhi yazılan kişi sayısı toplam 68 bin 17 oldu.

SIKI ÖNLEMLER ALINDI

AK Parti, 31 Mart seçimlerinde yapılan organize usulsüzlük ve oy hırsızlığını önlemek için bu kez sıkı tedbirler aldı. Tecrübeli ismlerden seçilen toplam 62 bin müşahit, gün boyunca 31 bin sandığın başında nöbet tutacak. Her okulda da en az 2 avukat, oyların çalınmasını önlemek için görev alacak. İstanbul Valiliği de seçim güvenliği için önlemler aldı. İl Jandarma Komutanlığı'dan 5 bin 632, Emniyet Müdürlüğü'nden 46 bin 524, Sahil Güvenlik Boğazlar Marmara Grup Komutanlığı'ndan ise 350 personel görevlendirildi. İl dışından 2 bin 64 emniyet mensubu İstanbul'da görevlendirildi.

TEK ZARF TEK PUSULA

İstanbul'da oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'ye kadar devam edecek. Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Seçmene verilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası, beyaz üzerine siyah baskılı olarak hazırlandı. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.

TORBALAR DÜN DAĞITILDI

Seçime saatler kala oy pusulalarının içinde olduğu yüzlerce torba ilçe seçim kurullarına dağıtıldı. Seçim görevlileri içlerinde oy pusulalarının olduğu çuvalları tek tek kontrol ederek dağıtılmak üzere hazırladı. Polis tarafından ilçe seçim kurulu çevrelerinde bariyerli güvenlik önlemleri alındı.

OKULLARDA SEÇİM DÜZENİ

İstanbul'daki okularda Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine 1 gün kala seçim hazırlıkları tamamlandı. Görevliler, vatandaşların oy kullanacakları kabinleri sınıflara yerleştirildi. Bugün yapıyacak İstanbul seçimi öncesi okul kapılarına ve koridorlardaki duvarlara vatandaşları yönlendirmek için sandık numaralarının yazdığı kağıtlar yapıştırıldı.