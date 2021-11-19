Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı: İddiaları reddediyoruz

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19 Kasım 2021 Cuma 09:53:00 - Güncelleme:19 Kasım 2021 Cuma 09:53:00

Seçimlerdeki iddialar üzerine Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Kaynak: DHA

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Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Bulgaristan'daki seçimlere yönelik seçmenlerin resmi makamlarca yönlendirildiği ve içişlerine karışıldığı iddialarının reddedildiği bildirildi.

Bulgaristan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerine Türkiye'nin müdahale ettiği iddiaları üzerine Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

14 Kasım 2021 tarihinde Bulgaristan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerine, Türkiye'nin müdahale ettiği ve Bulgaristan'ın içişlerine karıştığı iddiaları ve Sofya Büyükelçisi'nin Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'na çağırılması üzerine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisini dün saat 22.30'da Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığı öğrenildi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bulgaristan Büyükelçisi'ne, Türkiye'nin Bulgaristan seçimleri çerçevesinde Türkiye'de oy kullandırılması konusunda her türlü işbirliğini yapmış ve gerekli kolaylığı göstermişken, seçmenlerin resmi makamlarca yönlendirildiği ve içişlerine karışıldığı iddialarının reddedildiği bildirildi.

Büyükelçiye, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi'nin Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'na çağırılması ve bu tür temelsiz ithamların Bulgar makamlarınca gündeme getirilmesinin; Bakanlık tarafından yadırgandığı, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan'ın Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşı seçmenlerin en temel hakkını kullanmasına yönelik olarak tepki göstermesinin kabul edilemez olduğu ifade edilerek, bunun bir garabet olduğu vurgulandığı öğrenildi.

BÜYÜKELÇİYE NOTA VERİLDİ

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Büyükelçi'ye, Türkiye'nin ve Türkiye'deki oy kullanımının Bulgar iç siyasetinde suiistimal edilmemesinin beklendiği ifade edilerek, bu hususları içeren bir Nota verildiği aktarıldı. Ayrıca, Sofya Büyükelçiliği önünde yapılan uygunsuz gösteri ve davranışlara ilişkin tepkinin de dile getirildiği belirtildi.

Etiketler : Bulgaristan Türkiye NOTA
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