28 Mayıs 2023 Pazar 18:13:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 18:13:00
Seçime yönelik uygulanan yayın yasağı sona erdi
YSK Başkanı Ahmet Yener seçime yönelik uygulanan yayın yasağının sona erdiğini duyurdu.
Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci tur oylamasına ilişkin yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırılacağını açıkladı.
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