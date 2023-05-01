Başkan Erdoğan'dan memura refah payı müjdesi

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01 Mayıs 2023 Pazartesi 13:53:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 13:53:00

Seçimden sonra emeklilere müjde! Başkan Erdoğan: Memurlarımızı enflasyona ezdirmeyiz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur maaş zammına ilişkin, "Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AHBVÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Memur-Sen Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Merkez Bankası döviz rezervinin şu anda 122 milyar dolar olduğunu açıkladı

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Memur-Sen milli iradeyi hedef alan tüm girişimler karşısında dik durmuş, vesayetçilere boyun eğmemiştir

Merhum Akif İnan'ın kurduğu, temellerini attığı, istikametini çizdiği, Memur-Sen, kamu görevlilerimizin hakkını savunma yanında milli iradeye sahip çıkan cesur duruşuyla temayüz etmiştir

(6 Şubat depremleri) Devletimizin tüm kurumlarıyla halen sahadayız. Seçim gündeminden bağımsız olarak bölgedeki tüm çalışmaları günbegün takip ediyoruz

Bu deprem felaketinde sizler canla başla çalışırken kimileri de yalnızca şov yapmanın, acılarımızı istismar etmenin peşinde koştu. İnsanımızın canı yanarken bunlar devleti ve devletin kurumlarını özellikle suçladılar

Bugün ülkeye utanmadan 300 milyar dolar getireceğim yalanını atanlar o günlerde IMF komiserlerinin çantacılığını yapıyordu

Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız

14 Mayıs'ta tekaüt vakti geldiği anlaşılan Kılıçdaroğlu'nu siyasetten emekli edeceğiz. Böylece CHP seçmenini ve milletimizi bu eziyetten kurtaracağız

Deprem sonrası özellikle büyükşehirlerimizde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili de gerekli hazırlıkları yapıyoruz

TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacağız

İnsanları fikrine, meşrebine, mezhebine, kökenine göre ayırmanın ne inancımızda ne de siyasi geleneğimizde yeri vardır, asla olmayacaktır

Daha elinde hiçbir güç ve imkan yokken kamu personelini tehdit edenlere meydanı bırakmayacağız

Ne Kılıçdaroğlu ve ortakları gibi devletimizi FETÖ'cülere ve bölücülere teslim edeceğiz, ne de sırf siyasi görüşü sebebiyle birilerini dışlayacağız

Daha önce meydanlarda verdikleri hiçbir sözü tutmayanların, bol keseden dağıttıkları vaatlerin de üzerine beton dökeceğini çok iyi biliyoruz

Ayrıntılar geliyor...
Etiketler : recep tayyip erdoğan ankara memursen genel kurulu
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