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12 Haziran 2023 Pazartesi 07:33:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 07:33:00

Seçim zaferinin ardından ilk ziyaret... Başkan Erdoğan, KKTC'de

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Başkan Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 11.40'da Atatürk Havalimanı'ndan KKTC'ye hareket etti.

Erdoğan'ın uçağı, saat 13.00'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya indi.

Başkan Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

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RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Erdoğan, 28 Mayıs seçiminde bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye gerçekleştiriyor.

İlk ziyareti kapsamında KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Ercan Havalimanı'na TSİ 13.10 sıralarında inen Başkan Erdoğan'ı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar karşıladı.

Başkan Erdoğan, önce karşılamaya katılan KKTC heyeti ile tek tek tokalaştı ardından da karşılama kıtasını selamladı.

Daha sonra aracıyla havalimanından ayrılan Başkan Erdoğan ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak anıt özel defterini imzalayacak.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı'na geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar resmi törenle karşılayacak.

KKTC'ye 2 yılın ardından gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tatar arasındaki ikili görüşmede, ikili ilişkilere ilişkin tüm alanlarda atılacak adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının yanı sıra adada yaşanan gelişmelerin, bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınması bekleniyor. Erdoğan ve Tatar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a KKTC ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.

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Etiketler : recep tayyip erdoğan kktc ziyaret ersin tatar
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