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14 Temmuz 2023 Cuma 10:10:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 10:10:00

Vicdansızlığı CHP'li Hacer Foggo ifşa etti: Seçim yenilgisinin bedelini yoksul öğrenciye ödettiler

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından depremzedeleri hedef alıp kaldıkları otellerden atan muhalif kesimin, yoksul öğrencilerin burslarını da kestiği ortaya çıktı. Vicdansızlığı CHP'li Hacer Foggo ifşa etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesinde oylarının yüksek çıkmasının ardından CHP tabanı başta olmak üzere muhalif kesimler, depremzeleri hedef almıştı. Depremzedelere hakaretler edilmiş, CHP'li belediyer kaldıkları otellerden atmıştı. Bu tavrın daha da ileri gittiği ve işin yoksul öğrencilere verilen bursların iptaline kadar vardığı ortaya çıktı. Radyo Sputnik'e konuşan CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, kendi mahallesini adeta topa tuttu.

KENDİMİZLE YÜZLEŞELİM

Foggo şurları söyledi: "Derin Yoksulluk Ağı'ndaki arkadaşlardan aldığım bilgiye göre seçimden sonra burs veren 1000'in üzerinde aile desteğini kesmiş. Yoksullar bu seçim sonucunun nedeni gibi ilan edildiler. Seçimden sonra destek kesildiği için seçim sonuçlarına duyulan kızgınlığın, öfkenin yoksullara yüklendiğini gösteriyor. Bunu sosyal medyada da görüyoruz. 'Onlar yüzünden seçim kaybedildi' gibi ilan edildiler. Nedense insanlar kendi politikaları, problemleri yerine ilk hedef aldıkları kesim yoksullar oluyor. Cemaatlerde çocuklarla ilgili haberler çıktığında herkes ayağa kalkıyor. Ama bir taraftan da destek kesiliyor. Kendi konfor alanımızın dışında bir dünyayı kabul etmiyoruz. Küçümsediğiniz o insanlar o halinizi görüyor ve size güvenmiyor. İnsanların kendileriyle yüzleşmeleri gerekiyor."

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANIYDI

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını da yürütüyordu.Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimeti sonrasında görevden aldığı danışmanları arasında Foggo da vardı.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Hacer Foggo
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