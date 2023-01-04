Seçim tarihi öne çekilecek mi? Başkan Erdoğan: Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi gündemimize girer
AK Parti Grup Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Seçim tarihi öne çekilecek mi?" sorusuna "Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi gündemimize girer" diye cevap verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
Bir gazetecinin, seçim tarihine ilişkin tartışma yaşandığı, 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs'ın ifade edildiğini belirterek, "Seçim tarihi öne çekilecek mi tarih ne zaman açıklanır, kamuoyunda konuşulan tarihler gündeminizde mi?" sorusuna Başkan Erdoğan, "Sular durulmadan olmaz. Kamuoyunda ne görüşülür ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize gelir. Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz." yanıtını verdi.
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