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05 Mart 2023 Pazar 09:45:00 - Güncelleme:05 Mart 2023 Pazar 09:45:00

'Seçim öncesi kaos' yorumu yapıldı! "Muhalefet çöküyor"

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 6'lı masadan çekilmesi dünya basınında geniş yer buldu. Haberlerde muhalefetin çöktüğü yorumu yapıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan çekildiğini duyurması dünya basınında geniş yer buldu.

Financial Times: Başkan Erdoğan'a karşı aday konusunda anlaşmazlık yaşanmasını seçimler öncesi "kaos"a benzetti. İYİ Parti'yi ülkenin ikinci en büyük muhalefet partisi olarak tanımlayan gazete, Akşener'in iki belediye başkanından birinin aday olması çağrısının aslında CHP içinde bir 'isyan' çağrısı olduğunu yazdı.

Politico: "Taraflar önümüzdeki günlerde sıkıntılarının üstesinden gelemezlerse, muhalefet kampındaki çatlak Erdoğan'ın lehine işleyecek. Analistler, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a karşı gerçekten meydan okuyup okuyamayacağını sorguluyor."

El Cezire: Akşener'in "ittifakın milli iradeyi yansıtmadığı" açıklamasını manşete çeken El Cezire, bu tutumun muhalefetin Erdoğan'ı yenmesini daha da zorlaştırabileceği yorumunu yaptı.

Wall Street Journal: "Türkiye'de etkili bir siyasi parti, Başkan Erdoğan'a muhalif bir ittifaktan çekilerek, lidere 20 yıllık iktidarının en zorlu seçim kampanyası öncesinde potansiyel bir destek verdi."

Alman Tagesspiegel: 'Muhalefet intihar etti. Erdoğan muhalifleri bölünmüş durumda, bir aday üzerinde anlaşamıyorlar. Bu da ittifakın dağılması anlamına geliyor.''

Protothema: '6'lı masanın dağılması Erdoğan'a seçim hediyesi."

Bloomberg: "Erdoğan karşıtı ittifak liderlik kavgası nedeni ile çökmeye yakın. Muhalefet, Erdoğan'a rakip olacak ortak bir aday üzerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle kriz içinde. Bu da seçimlerde muhalefetin ülkenin en uzun süre görev yapan liderini koltuğundan indirme şansını engelliyor."

Yunan Ethnos Gazetesi: "Erdoğan haklı çıktı. Altılı muhalefet Erdoğan'ın karşısında duramadı ve seçimlere ulaşamadan dağıldı. Şu anda Türk siyaseti havaya uçmuş durumda"

Kathimerini Gazetesi: Erdoğan'ın, "Ne olacağını aylar önce söyledik. İranlıların dediği gibi 'Oturdular, konuştular ve ayrıldılar.' Biz söylemiştik. İşte aynen böyle oldu" sözlerine yer verdi.

Etiketler : 6lı masa meral akşener muhalefet başkan erdoğan

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