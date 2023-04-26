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26 Nisan 2023 Çarşamba 17:04:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 17:04:00

Seçim için geri sayım başladı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 24 TV'nin konuğu olacak

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14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim için geri sayım başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Mustafa Varank, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.

14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim için geri sayım başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Mustafa Varank, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.

24 Seçim Özel'de Murat Çiçek soracak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Mustafa Varank 24 TV canlı yayınında cevaplayacak.

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Vaatler ne kadar gerçekçi?

Murat Çiçek soracak, Mustafa Varank "Teknofest İstanbul" etkinlik alanından canlı yayında anlatacak.

24 Seçim Özel yarın akşam saat 19.00'da 24 TV'de.

Etiketler : mustafa varank ak parti milletvekili adayı bursa 24 tv 24 seçim özel murat çiçek
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