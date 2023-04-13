Seçim beyannamesi dünya medyasında: Erdoğan Türkiye'nin gücünü öne çıkardı
Kaynak: AKŞAM GAZETESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da ilan ettiği seçim beyannamesi uluslararası medyada geniş şekilde yankı buldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da ilan ettiği seçim beyannamesi uluslararası medyada geniş şekilde yankı buldu.
SKY: EMPERYALİST BATI'YI KINADI: "Erdoğan yeniden seçilme girişimini başlattı, konuşmasında 'küresel emperyalistler' ve 'darbe planlayıcıları'nı kınadı. Türkiye Cumhurbaşkanı 20 yıllık iktidarını bir dönem daha uzatmak istiyor. Erdoğan törende Türkiye'nin gücünü öne çıkardı."
BBC: SEÇİM YARIŞI BAŞLADI: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'deki liderliğini 20 yılın ötesine genişletmek istiyor, adaylar 14 Mayıs'taki seçimin ilk turunda oyların yarısını alamazsa seçim yarışı iki hafta sonrasına taşınacak."
Ş. AVSAT: YENİ EKONOMİ PLANI: "Ekonomi yönetimi için uluslararası yatırımcıların saygı duyduğu Mehmet Şimşek ismi gündemde ancak seçim beyannamesi Ortodoks politikalara dönüş için doğrudan referans sunmadı."
LORIENT: GÜÇLÜ TÜRKİYE: "Depremin izlerinden arınmış 'güçlü' bir Türkiye: Yeniden seçilmek için kampanyası yürüten Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin beyannamesini ilan etti."
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