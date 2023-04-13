Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da ilan ettiği seçim beyannamesi uluslararası medyada geniş şekilde yankı buldu.

SKY: EMPERYALİST BATI'YI KINADI: "Erdoğan yeniden seçilme girişimini başlattı, konuşmasında 'küresel emperyalistler' ve 'darbe planlayıcıları'nı kınadı. Türkiye Cumhurbaşkanı 20 yıllık iktidarını bir dönem daha uzatmak istiyor. Erdoğan törende Türkiye'nin gücünü öne çıkardı."

BBC: SEÇİM YARIŞI BAŞLADI: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'deki liderliğini 20 yılın ötesine genişletmek istiyor, adaylar 14 Mayıs'taki seçimin ilk turunda oyların yarısını alamazsa seçim yarışı iki hafta sonrasına taşınacak."

Ş. AVSAT: YENİ EKONOMİ PLANI: "Ekonomi yönetimi için uluslararası yatırımcıların saygı duyduğu Mehmet Şimşek ismi gündemde ancak seçim beyannamesi Ortodoks politikalara dönüş için doğrudan referans sunmadı."

LORIENT: GÜÇLÜ TÜRKİYE: "Depremin izlerinden arınmış 'güçlü' bir Türkiye: Yeniden seçilmek için kampanyası yürüten Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin beyannamesini ilan etti."