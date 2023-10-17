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Sderot'ta Türk gazetecilerin yakınına roket düştü
17 Ekim 2023 Salı 19:51:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 19:51:00

Sderot'ta Türk gazetecilerin yakınına roket düştü

Kaynak: İHA

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İsrail'in Sredot kentinde aralarında Türk gazetecilerinde bulunduğu bölgeye roket düştü.

İsrail'in Sredot kentinde aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye roket düştü.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail'in Sredot kentinde aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye roket düştü. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinden Volkan Kayalar ve İsmail Coşkun'un da aralarında bulunduğu gazetecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Etiketler : Sredot roket Türk gazeteciler İsrail saldırı
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