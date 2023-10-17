Sderot'ta Türk gazetecilerin yakınına roket düştü
Kaynak: İHA
İsrail'in Sredot kentinde aralarında Türk gazetecilerinde bulunduğu bölgeye roket düştü.
İsrail'in Sredot kentinde aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye roket düştü.
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail'in Sredot kentinde aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye roket düştü. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinden Volkan Kayalar ve İsmail Coşkun'un da aralarında bulunduğu gazetecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
- Yıllık hedef 100 bin varil... Gabar petrolünde heyecanlandıran gelişme
- İşgalci İsrail hastaneyi vurdu: En az 500 kişi hayatını kaybetti
- Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'i ziyaret etti
- Ürdün Kralı'ndan mülteci açıklaması: Yeni dalgaya izin vermeyeceğiz
- İsrail, Gazze'deki okula roket attı: 6 kişi hayatını kaybetti
- Sderot'ta Türk gazetecilerin yakınına roket düştü