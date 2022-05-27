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27 Mayıs 2022 Cuma 19:48:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2022 Cuma 19:48:00

Scholz, Ukrayna'ya silah teslimatı politikasını savundu

Kaynak: AA

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya silah teslimatı politikasını savundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Stuttgart'taki Katolik Günü'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatını değerlendirdi.

Federal hükümetin izlediği politikayı savunan Scholz, "Putin'in, alaycı ve insanlık dışı savaşı yanına kar kalmamalı." dedi.

"PUTİN'İN 'GÜÇLÜ OLANIN DEDİĞİ OLUR YÖNTEMİNE' İZİN VERİLMEMELİ"

Scholz, Almanya'nın Ukrayna'yı desteklemek zorunda olduğunu vurgulayarak, "Savaşın mağdurlarına yardım etmeye karar verdik. Bu savaş sadece Ukrayna'ya karşı değil, genel olarak Batı demokrasisinin değerlerine de yöneliktir." diye konuştu.

Başlatılan savaşın iki dünya savaşından sonra "Bir daha asla" taahhüdüyle sağlanan bir barış düzenine yönelik olduğunu dile getiren Scholz, Putin'in "güçlü olanın dediği olur yöntemine" geri dönmek istediğini ancak buna hiçbir koşulda izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

KÜRESEL KRİZ KONUSUNDA UYARI

Scholz, Afrika ülkelerine dağıtılan Çin kredileri konusunda küresel bir kriz uyarısında bulundu ve Almanya'nın Batılı kredi veren ülkelerle koordineli çalıştığını hatırlattı:

"Bir sonraki büyük küresel borç krizinin güney ülkelerinde Çin'in dünya çapında verdiği kredilerden kaynaklanacağına dair gerçekten ciddi bir risk var. Bu, hem Çin'i hem de bu dünyanın güneyini büyük bir ekonomik ve mali krize sokar ve dünyanın geri kalanını etkilemeden bırakmaz."

Etiketler : Olaf Scholz Scholz Almanya
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