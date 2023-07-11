"Savunma ve uzay sektöründeki başarımızı daha ileri taşımak için çalışacağız"

"Savunma ve uzay sektöründeki başarımızı daha ileri taşımak için çalışacağız"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bolat, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) Başkanı Haluk Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleriyle, bakanlıkta verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:

"Katma değerli ve yüksek teknolojili ürün ihracatımıza önemli katkı sağlayan bu sektörlerin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ülkemizin savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde elde ettiği başarıyı daha da ileri boyutlara taşımak için var gücümüzle çalışacağız."

Diğer bir paylaşımında ise Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy ve yönetim kurulu üyeleriyle bakanlıkta bir araya geldiklerini belirten Bolat, "Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine önemli katkı veren uluslararası doğrudan yatırımcılarımız ve tüm paydaşlarımız ile yatırım ortamımızın daha da iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.