"Savunma ve uzay sektöründeki başarımızı daha ileri taşımak için çalışacağız"
Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ülkemizin savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde elde ettiği başarıyı daha da ileri boyutlara taşımak için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bolat, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) Başkanı Haluk Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleriyle, bakanlıkta verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:
"Katma değerli ve yüksek teknolojili ürün ihracatımıza önemli katkı sağlayan bu sektörlerin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ülkemizin savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde elde ettiği başarıyı daha da ileri boyutlara taşımak için var gücümüzle çalışacağız."
Diğer bir paylaşımında ise Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy ve yönetim kurulu üyeleriyle bakanlıkta bir araya geldiklerini belirten Bolat, "Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine önemli katkı veren uluslararası doğrudan yatırımcılarımız ve tüm paydaşlarımız ile yatırım ortamımızın daha da iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
- THY, şirket çalışanlarının maaşına yüzde 43 zam yapıldığını açıkladı
- ABD'nin "misket bombası" kararına ilişkin Rusya: Ukrayna'ya karşı benzer silahları kullanırız
- Vali Gül, 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleriyle bir araya geldi
- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 45 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
- TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'nin ziyaretinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi
- Lübnan İsrail'i, BM'ye şikayet etti