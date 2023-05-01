Başkan Erdoğan'dan 'yerli savunma sanayi' paylaşımı

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01 Mayıs 2023 Pazartesi 11:47:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 11:47:00

"Savunma sanayiini yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık" Başkan Erdoğan: Bu gurur hepimizin

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin savunma sanayisini Vecihi Hürkuş'un, Selahattin Reşit Alan'ın, Nuri Demirağ'ın ve Nuri Killigil'in hayalleriyle yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık. Bu gurur hepimizin." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yerli savunma sanayinin öncüsü Nuri Killigil'e ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Yerli ve milli savunma sanayisine vurgu yapılan paylaşımda Erdoğan, "Biz Türkiye'nin savunma sanayisini Vecihi Hürkuş'un, Selahattin Reşit Alan'ın, Nuri Demirağ'ın ve Nuri Killigil'in hayalleriyle yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık. Bu gurur hepimizin. Türkiye Yüzyılı." ifadelerini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan savunma sanayii vecihi hürkuş selahattin reşit alan nuri demirağ nuri killigil
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