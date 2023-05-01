Başkan Erdoğan'dan 'yerli savunma sanayi' paylaşımı

"Savunma sanayiini yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık" Başkan Erdoğan: Bu gurur hepimizin
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin savunma sanayisini Vecihi Hürkuş'un, Selahattin Reşit Alan'ın, Nuri Demirağ'ın ve Nuri Killigil'in hayalleriyle yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık. Bu gurur hepimizin." değerlendirmesinde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yerli savunma sanayinin öncüsü Nuri Killigil'e ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
Biz Türkiye'nin savunma sanayisini Vecihi Hürkuş'un, Selahattin Reşit Alan'ın, Nuri Demirağ'ın ve Nuri Killigil'in hayalleriyle %80 yerliliğe ulaştırdık. Bu gurur hepimizin! Türkiye Yüzyılı ���� pic.twitter.com/YzlvrI4CAB— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 1, 2023
Yerli ve milli savunma sanayisine vurgu yapılan paylaşımda Erdoğan, "Biz Türkiye'nin savunma sanayisini Vecihi Hürkuş'un, Selahattin Reşit Alan'ın, Nuri Demirağ'ın ve Nuri Killigil'in hayalleriyle yüzde 80 yerliliğe ulaştırdık. Bu gurur hepimizin. Türkiye Yüzyılı." ifadelerini kullandı.
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