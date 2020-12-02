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02 Aralık 2020 Çarşamba 18:37:00 - Güncelleme:02 Aralık 2020 Çarşamba 18:38:00

'Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda teknoloji ve Ar-Ge vurgusu

Kaynak: AA

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Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi. Kritik toplantı sonrası yapılan açıklamada teknoloji odaklı ve Ar-Ge temelli savunma sanayii politikanın güçlenerek süreceği belirtildi.

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, teknoloji odaklı ve Ar-Ge temelli savunma sanayii politikasının güçlenerek süreceği vurgusuna yer verildi.

Savunma sanayiindeki gelişmelerin ele alındığı toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklemesine yönelik elektronik harp, kent güvenliği sistemleri, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projelerin karara bağlandığı bildirildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve güvenlik birimlerinin başarıyla sürdürdüğü çalışmalarda yerli ve milli savunma sanayiinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerin öneminin son gelişmelerle bir kez daha ortaya çıktığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Savunma sanayii sektörünün Kovid-19 kaynaklı salgına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ettiği vurgulanan toplantıda, teknoloji odaklı ve Ar-Ge temelli savunma sanayii politikamızın güçlenerek süreceği, sektörler arası tecrübe paylaşımı ve ihracata yönelik çalışmaların artacağı dile getirilmiştir. Türkiye tam bağımsız savunma sanayii hedefiyle kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir.
Etiketler : Başkan Erdoğan Savunma Sanayii İcra Komitesi Savunma sanayii Ar-Ge
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