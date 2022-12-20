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20 Aralık 2022 Salı 15:02:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 15:02:00

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

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Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan savunma sanayii cumhurbaşkanlığı külliyesi
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