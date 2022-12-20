Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık etti.
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Danimarkalı yeni mevkidaşına tebrik
- MSB: Ukrayna'daki iki "A400M" uçağı yurda döndü
- Savunma Sanayii İcra Komitesi Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesine yönelik kararlar aldı
- TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Caferi ile görüştü
- Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatı'na desteğini sürdürecek
- Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı