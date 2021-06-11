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11 Haziran 2021 Cuma 14:54:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 14:55:00

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir: Artık kaybedecek zamanımız yok

Kaynak: DHA

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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 'Artık kaybedecek zamanımız yok. Geriye dönüp bakacak lüksümüz yok. Sektör olarak dünyanın en önde gelen savunma sanayii şirketleri arasında bir dizi şirketimizin olmasına önem veriyoruz. Şu an ilk yüzde 7 firmamız varken bu firmalarımızın ligde derecelerinin yükseltilmesi, ihracat imkanlarının arttırılması Türkiye'nin belki bütün alanlarını değil ama savunma sanayiinin belirli alanlarının derinlik kazanması ve dünyada en önde gelen ülkelerden birisi olması amacımız.' dedi.

Elazğ'a gelen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Fırat Üniversitesi Teknokent'te 'Firma Buluşmaları' programına katıldı. Firma yetkililerine seslenen Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak 750 projeyi yürüttüklerini söyledi. Bu projelerinin yarısını son 5 yılda geliştirdiklerini aktaran Demir, "Amacımız bilim, teknoloji ve yenilik kapasitemizi yükselterek, ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesinde bir üst ligde olmasını ve bu mücadelede atılmaya çalışan çeşitli çemberin, engellerin üzerini aşarak hedefe ulaşmayı sağlamaktır. Savunma sanayi olarak özellikle son dönemlerde Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına ayrılan kaynağı hatırı sayılır miktarda artırdık. Bu kararlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Proje sayımız oldukça yüksek rakamlara ulaştı. Bugün 750'yi aşkın projemiz var ki bunun yarısından fazlasını son beş yıl içinde başlattık. Gücü olmayan ve gücünü kullanamayan milletler ayakta kalamazlar. Özellikle de milli gücü yüksek olmak, ele güne muhtaç olmamak bu konuda çok önemli ki son zamanlarda eğer bu muhtaçlık durumunda olsaydık ülkemiz ve milli çıkarlarımız adına yaptığımız girişimlerin hiçbirini yapamaz hale gelirdik. Tabii milli gücü oluşturan en önemli unsur insandır. İnsan kaynağı da yine ülkemiz açısından şanslı olduğumuz bir konu. Genç ve dinamik bir nüfusumuz var ve bu nüfusumuzu bilgiyle, yetkinlikle donatmak, iyi eğitmek çok önemli. Bugün çatısı altında bulunduğumuz üniversitemiz ve teknoparkımız bu konuda da yine önemli katma değerleri olmasını beklediğimiz kuruluşlar" dedi.

'ARTIK KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK'

Türk savunma sanayiinin bugün geldiği noktada gemileri, helikopterleri, zırhlı araçları, insansız hava araçları, elektronik harp sistemleri, uydu çalışmaları gibi birçok alanda önemli sonuçlar aldığını ifade eden Demir, şunları söyledi:

"Artık bir ülkenin savunması sadece silahlı kuvvetlerini ve güvenlik güçlerinin gücü değil, ülkenin bütün sisteminin enerji, iletişim, altyapı, üst yapı, eğitim sistemi, toplumların yönlendirilmesi, sosyal hareketler gibi bir dizi konu ülkenin gündeminde güvenlik kavramı olarak yer almakta. Bugün içinden geçtiğimiz salgın sürecinde gördüğümüz gibi çok ufak bazı nesneler virüs bütün dünyayı dize getirebilmekte. Bunların hepsinin birbiriyle bağlantılı olarak düşünülmesi ülkenin geleceğinin ve güvenliğinin bu anlamda ele alınması gerekiyor. Artık kaybedecek zamanımız yok. Geriye dönüp bakacak lüksümüz yok. Sektör olarak dünyanın en önde gelen savunma sanayii şirketleri arasında bir dizi şirketimizin olmasına önem veriyoruz. Şu an ilk yüzde 7 firmamız varken bu firmalarımızın ligde derecelerinin yükseltilmesi, ihracat imkanlarının arttırılması Türkiye'nin belki bütün alanlarını değil ama savunma sanayiinin belirli alanlarının derinlik kazanması ve dünyada en önde gelen ülkelerden birisi olması amacımız."

Etiketler : Elazığ Türk savunma sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demi Fırat Üniversitesi Teknokent
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