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19 Şubat 2022 Cumartesi 14:25:00 - Güncelleme:19 Şubat 2022 Cumartesi 14:25:00

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: HİSAR O+'ya güçlü özellik!

Kaynak: AA

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Milli Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR O+ ilk Radyo Frekansı (RF) Arayıcı Başlıklı Test Füzesi atışında hedef imha edilerek hava savunma sistemlerine yeni bir kabiliyet kazandırıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Seri üretimi sürdürürken yeni yeteneklere yönelik çalışmalarımız da tüm hızıyla devam edecek." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından HİSAR O+ ile ilgili paylaşımda bulundu.

HİSAR'ın 2022'ye hızlı başladığını belirten Demir, "HİSAR O+ Sistemi'nin ilk 'RF Arayıcı Başlıklı Test Füzesi' atışında hedef imha edildi ve hava savunmamıza yeni bir kabiliyet eklendi. Seri üretimi sürdürürken yeni yeteneklere yönelik çalışmalarımız da tüm hızıyla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi, 2021'in son günlerinde tüm unsurlarıyla TSK'ya teslim edilmişti. Daha önce Kızıl Ötesi Arayıcı Başlıklı Füze atma kabiliyetine sahip olan sistem, son test atışıyla beraber RF Arayıcı Başlıklı Füze atma yeteceğine de ulaşmış oldu.

HİSAR O+ HAVA SAVUNMA FÜZE SİSTEMİ

Hava savunma sistemi, SSB projesi olarak Aselsan-Roketsan iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Harp başlığı ise TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi.

360 derece etkinliğe sahip sistem, en az 9 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor. HİSAR O+ sisteminin önleme menzili 25 kilometreyi buluyor.

Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR, savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına (İHA/SİHA) karşı etkili oluyor. Mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun olarak tasarlanan HİSAR, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak.

HİSAR O+ sistemi dağıtık, esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri icra edecek. HİSAR O+ sisteminin batarya ve tabur yapılarında teşkilatlanma alt yapısı bulunuyor.

Sistem, Atış Kontrol Merkezi, Füze Fırlatma Sistemi, Orta İrtifa Hava Savunma Radarı, Elektro Optik Sistem, Kızıl Ötesi Arayıcı Başlıklı Füze ve RF Arayıcı Başlıklı Füze unsurlarından oluşuyor.

HİSAR hava savunma füze sistemlerinde ilk olarak HİSAR A+ teslim edilmişti. Test atışları süren uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in ise 2023'te kullanıma hazır hale gelmesi hedefleniyor.

Etiketler : hisar savunma sanayi ismail demir
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