Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 24 TV'ye konuk olacak

Belkıs Kılıçkaya, 24 Tv Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu soracak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise cevaplayacak.

Ana Vatan, Mavi Vatan, Siber Vatan ve Uzay...Türkiye saldırı ve tehditlere karşı her daim teakkuzda olmak zorunda. Vatan savunmasında milli teknolojiler hayati önem taşıyor.

Türkiye kritik eşiği geçti mi? Daha ne kadar yol alınması gerekiyor? Havada, karada, denizde ve uzayda varolmak için hangi adımlar atılmalı?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 24'te bütün bu sorulara cevap verecek. 24 Özel, bu akşam saat 20.00'de 24'te.