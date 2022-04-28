Türkiye'den kritik SAMP-T açıklaması

TRT Haber'de soruları cevaplayan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yeniden gündeme gelen SAMP-T füzesiyle ilgili olarak "Türkiye'nin hava savunma ihtiyacı çok kapsamlı. Patriot ve SAMP-T'yi görüşebiliriz diyoruz. Ama bu aşamada dahi teslimat süreleri 3 seneden filan başlıyor" dedi.

Demir, uzun menzilli yerli ve milli füze sistemi Hisar'ı kastederek "Biz SAMP-T ürününün benzerini çoktan yapmış olacağız" diye konuştu.

ATAK'A TALEP VAR

"Türkiye savunma sanayiinin sahaya verdiği ürünler, emsalleriyle boy ölçüşecek ve onlardan da daha iyi olacak seviyede ürünler. Operasyonlarda yerli silahlar, yerli savunma sistemleri kullanılıyor" Demir Atak helikopterlerini örnek gösterdi.

Demir "Atak helikopterlerimiz için dünyada önemli ölçüde talep var. ATAK-2 ana hatlarıyla daha fazla yük taşıyabilen, daha fazla kabiliyetleri olan bir helikopter olacak. Dünyada şu anda sınıfında en iyi bir, iki helikopter arasında sayılıyor. Sloganımız: Bir şey insan yapısıysa biz daha iyisini yaparız" diye konuştu.

HÜRJET'İN TASARIMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILIYOR

Anadolu Gemisi'nin bu yıl devreye alınacağını belirten Demir, "Hürjet tasarımcısı arkadaşlarımız gemiye iniş kalkışıyla ilgili çalışmaları yapıyor. Hem bir çıkartma kabiliyeti olacak, hem üzerinde deniz aracı, kara unsurları ve hava unsurları taşıyan bir güç aktarma platformu olacak. İlk halinde bir SİHA/İHA konuşlandırma yoktu. Şimdi ona göre tasarım değişiklikleri de yapılıyor. Hürjetimizi de inşallah 2023'te görmeyi umuyoruz" dedi.

YENİDEN GÜNDEMDE

SAMP-T, İtalya ile Fransa'nın ortaklaşa kurduğu ve bir süre sonra 'Avrupa'nın füzesi' ismiyle anılan bir füze savunma sistemi. Sahip olduğu özelliklerle kendi alanında 'dünyanın en iyilerinden biri' olarak kabul ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye-Fransa-İtalya olarak üçlü attığımız adımları yeniden hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürme kararı aldık" şeklindeki açıklamasının ardından SAMP-T'nin ortak üretimi yeniden gündeme gelmişti.

SAMP/T

SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain); kara konuşlu, orta irtifa, uzun menzilli, hava ve kısa menzilli balistik füze savunma sistemi olup; uçak, helikopter, insansız hava aracı (UAV), seyir füzesi (CM), anti radyasyon füzesi (ARM), subsonic ve supersonic hızda seyir edebilen gemi ve kara konuşlu gemisavar füzesi (AShCM) ve kısa menzilli balistik füze (SRBM) gibi geniş bir hedef zarfına sahiptir.

SAMP-T SAVUNMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

SAMP-T sistemi, bir lançerde 8 füze taşıyabiliyor. Hedef belirlendikten sonra 10 saniye içinde tüm füzeler ateşlenebiliyor.

Arabel radarı ile 360 derece izleme yapan SAMP-T, 100 km mesafe ile 20 km yükseklikteki tehditlere karşı angajman kabiliyetine sahip.