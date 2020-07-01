Hava savunma füzesi 'Sungur' göreve hazır!

Savunma Sanayii Başkanı Demir paylaştı! İşte hava savunma sisteminin yeni üyesi SUNGUR!
Savunma Sanayii Başkanı Demir, 'Başkanlığımız öncülüğünde, Roketsan'ın yerli savunma sanayii paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma ailemizin yeni üyesi SUNGUR, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır' dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan’ın yerli savunma sanayii paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma sisteminin yeni üyesi SUNGUR'un testleri başarıyla geçtiğini duyurdu.
İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Güvenlik kuvvetlerimizin kabiliyetlerini artırmak için sürpriz bir güç! Başkanlığımız öncülüğünde, Roketsan’ın yerli savunma sanayii paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma ailemizin yeni üyesi SUNGUR, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır!
1️⃣ Güvenlik kuvvetlerimizin kabiliyetlerini artırmak için sürpriz bir güç! ������— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 1, 2020
Başkanlığımız öncülüğünde, Roketsan’ın yerli savunma sanayii paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma ailemizin yeni üyesi #SUNGUR, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır! pic.twitter.com/wsfQMXaJnP
360 DERECE ATIŞ KABİLİYETİNE SAHİP
Kademeli hava savunma sistemimizin yeni üyesi, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek.
SUNGUR hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip.
KENDİ SINIFININ ÖNÜNDE BİR SİSTEM
SUNGUR, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzild