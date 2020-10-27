Savunma Sanayi Başkanı'ndan göğsümüzü kabartan paylaşım

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27 Ekim 2020 Salı 22:11:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 22:11:00

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir paylaştı: Minyatür bomba test atışı başarıyla sonuçlandı

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Türkiye'nin üzerinde çalıştığı minyatür bomba hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Minyatür bombanın test atışının başarıyla sonuçlandığını açıklayan Demir 'Güçlendirilmiş beton hedef, yüksek hassasiyetle vuruldu' ifadelerine yer verdi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, son paylaşımıyla yine göğsümüzü kabarttı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yapılan çalışmalarla ilgili sık sık bilgi veren Demir paylaşımında, "Canlı harp başlığı betonu deldikten sonra patlayarak test atışı başarıyla sonuçlandı." ifadelerini kullandı.

Demir paylaşımında, "Minyatür Bomba Projemiz kapsamında delici etkili canlı harp başlığıyla yapılan son test atışında güçlendirilmiş beton hedef yüksek hassasiyetle vuruldu. Canlı harp başlığı betonu deldikten sonra patlayarak test atışı başarıyla sonuçlandı." açıklamalarını kullandı.

Etiketler : ismail demir savunma sanayi başkanı minyatür bomba
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