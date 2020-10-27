Savunma Sanayi Başkanı'ndan göğsümüzü kabartan paylaşım

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, son paylaşımıyla yine göğsümüzü kabarttı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yapılan çalışmalarla ilgili sık sık bilgi veren Demir paylaşımında, "Canlı harp başlığı betonu deldikten sonra patlayarak test atışı başarıyla sonuçlandı." ifadelerini kullandı.



Minyatür Bomba Projemiz kapsamında delici etkili canlı harp başlığıyla yapılan son test atışında güçlendirilmiş beton hedef yüksek hassasiyetle vuruldu. Canlı harp başlığı betonu deldikten sonra patlayarak test atışı başarıyla sonuçlandı.



➡️ @SageTubitak

➡️ @aselsan pic.twitter.com/jrUoh9hnxS — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) October 27, 2020

Demir paylaşımında, "Minyatür Bomba Projemiz kapsamında delici etkili canlı harp başlığıyla yapılan son test atışında güçlendirilmiş beton hedef yüksek hassasiyetle vuruldu. Canlı harp başlığı betonu deldikten sonra patlayarak test atışı başarıyla sonuçlandı." açıklamalarını kullandı.