"Siyasi cinayet" iddialarına soruşturma

Bazı siyasetçilerin "siyasi cinayetler işlenebileceği" yönündeki iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Basına da yansıyan iddialar hakkında soruşturma başlatıldı.

AA'da yer alan habere göre; Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.