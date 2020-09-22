"Cübbeli Ahmet Hoca" ifadeye çağırdı!

22 Eylül 2020 Salı 14:47:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 15:23:00
"Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ifadeye çağırdı
Kaynak: AA-DHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir televizyon programında "Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığı" şeklindeki iddiası üzerine soruşturma başlattı. Savcılık, Ahmet Mahmut Ünlü'yü bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Mahmut Ünlü'nün, katıldığı bir televizyon programında "Selefi derneklerin silahlandığı" iddiası üzerine soruşturma başlattı.
Savcılık, bilgisine başvurmak üzere Ünlü'yü ifadeye çağırdı.
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