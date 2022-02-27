İlk kafile Türkiye'ye ulaştı

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27 Şubat 2022 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:27 Şubat 2022 Pazar 12:37:00

Ukrayna'dan otobüslerle getirilen Türkler yurda giriş yaptı

Kaynak: DHA

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından bölgede yaşayan Türk vatandaşları tahliye eden otobüsler Türkiye'ye ulaştı. Odessa bölgesinden gelen otobüslerdeki vatandaşları karşılayan AFAD ve Kızılay ekipleri, çay, kahve ve sıcak çorba ikramında bulundu.

RUSYA'nın düzenlediği askeri harekatın ardından Ukrayna'da yaşayanlar, Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonu ve kendi imkanlarıyla Türkiye'ye ulaşmaya devam ediyor. Odessa'dan tahliye edilen ve çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 248 kişi, 5 otobüsle birlikte Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

Rusya'nın harekat düzenlediği Ukrayna'da mahsur kalanların tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı, önceki gün akşam saatlerinde tahliye çalışması başlattı. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği aracılığıyla kiralanan otobüslerin yanı sıra kendi imkanlarıyla yola çıkanlar, dünden itibaren Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmaya başladı. Büyükelçiliğin kiraladığı otobüslerle yola çıkan 248 kişilik ilk kafile Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Rusların bombaladığı kentlerden biri olan Odessa'dan tahliye edilen ve çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu grup, Romanya ve Bulgaristan sınırındaki yoğunluk nedeniyle saatlerce süren yolculuğun ardından ana vatana girişte büyük mutluluk yaşadı.

GELENLERİN ÇOĞUNLUĞU ÖĞRENCİ

Öğrencilerden Enes Altınkayhan, "Odessa'da eğitim görüyorduk birkaç patlama sesi duyduk, konsolosluktan haber geldi ve bizi tahliye ettiler. Teşekkür ediyoruz ülkemize. Çok fazla Türk var orada hepsinin tahliye olduğunu sanmıyorum, inşallah onlar da gelir" dedi. Yolculuklarının iyi geçtiğini söyleyen Efe Sülaş, "24 saattir yoldayız. İnşallah İstanbul'da evimize varmaya çalışıyoruz. Sınırlarda bayağı bekledik. Yollarda biraz sıkıntı çektik, uyuyamadık, herkes kendini kurtarmaya çalışıyordu ama sonunda geldik" dedi. Odessa'da çok silah sesleri duyuklarını söylen Semih Gökkaya, "Ama bizim olduğumuz bölgede çatışma yoktu. Tahliye edildik mutluyuz. En son arkadaşlarımızın da tahliye edildiğini öğrendik, onlar da yollardalar geliyorlar" diye konuştu. Savaşın çok kötü olduğunu ifade eden Batuhan Koçak ise, "Orada kalan bir sürü insan var. Allah yardımcıları olsun. Orada bir kedi sahiplenmiştim, onu da yanımda getirdim. Arkadaşım bunları sokağa bırakacaktı ben aldım sahiplendim. Niya ismi. Patlamalar vardı. Odessa'da çok duymadık ama Kiev'de bayağı çatışmalar olduğunu duyduk. Konsolosluğumuza gittik, onlar bize en iyi şekilde yardımcı oldular ve şu an buradayız, onlara çok teşekkür ederiz" dedi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda pasaport işlemleri yapılan Türklere, burada yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

Etiketler : ukrayna türkiye vatandaş
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