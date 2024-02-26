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26 Şubat 2024 Pazartesi 12:14:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 12:14:00

Savaş suçları yargıda! Türkiye: İsrail uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerden sorumlu tutulmalı

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Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda Filistin için sözlü sunum yaptı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız Uluslararası Adalet Divanında yaptığı sunumda, "İsrail, insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemlerden sorumlu tutulmalı." dedi.

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in Filistin'i işgalinin hukuki neticelerine ilişkin duruşmada, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız başkanlığındaki heyet sunum yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Bugün Filistin halkı sadece kurtuluş ve onur peşindedir. İsrail'in tüm hareketlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu düşünüyoruz ve koşulsuz biçimde bunların sona erdirilmesini talep ediyoruz.

BM Güvenlik Konseyi'nin her ne kadar uluslararası barış ve güvenliğin korunmasıyla ilgili temel bir sorumluluğu olsa bile bu anlamda görevlerini yerine getiremiyor.

İsrail'in hukuk dışı, tek taraflı adımları birçok BM kararını da hiçe saymaktadır. Bu da giderek iki devletli bir çözüm vizyonunu tehlikeye atmaktadır.

İsrail kutsal mekanların statüsünü ihlal ediyor

Bugün Gazze ve Batı Şeria'daki durum son derece tehlikeli ve eğer kontrol altına alınmazsa sadece bölgesel değil küresel barışı da tehdit edebilecek bir gelişme

Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü ve net bir şekilde sivillere karşı yapılan saldırıları reddediyor ve bunları kınıyor. Siviller her zaman koruma altında olmalı

On yıllar boyunca, Filistin halkına adaletsizlik ve çifte standartlar uygulanmaya devam ediliyor

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : uluslararası adalet divanı lahey ahmet yıldız israil
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