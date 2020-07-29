Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Görev Grubu’nda görev yapan TCG Gaziantep gemisinin geçen pazar günü Orta Akdeniz’de SAT timleri ve deniz helikopterlerinin iştiraki ile “Deniz Güvenliği” eğitimleri icra ettiğini duyurdu.



SAT timlerine geçen haziran başında Yunanistan ile gerilimin artması nedeniyle “Hazır ol” emri verilmişti. Hürriyetin haberine göre, SAT timleri savaş şartlarında kıyıdaki kritik tesislere ve yüzer platformlara baskın, ön kuvvet harekâtı kapsamında çıkartma yapılacak kıyının su altından keşfi ve sahil planının çıkartılması, yabancı limanlarda kontrol sağlanması gibi görevleri üstleniyorlar.