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31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:38:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:38:00

Şarkıcı Gülşen'in avukatı adli kontrol kararına itiraz etti

Kaynak: AA

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Konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'in avukatı, adli kontrol tedbirine itiraz etti.

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'in avukatı, adli kontrol tedbirine itiraz etti.

Nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve adli kontrol tedbirlerinden "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edilen Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, bu karara itiraz etmek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, müvekkili Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartlı adli kontrol tedbirinin kaldırılması için talepte bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi olan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı.

Çolakoğlu'nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Etiketler : halkı kin ve düşmanlığa gülşem adli kontrol
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