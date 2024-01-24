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24 Ocak 2024 Çarşamba 06:08:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 06:08:00

Sarıyer'de silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

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Sarıyer'de saat 04.45 sıralarında müzikholde çıkan silahlı kavgaya 2'si polis 5 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Sarıyer'de saat 04.45 sıralarında müzikholde çıkan silahlı kavgaya polis ekiplerinin müdahalesi sonrası, polislerle zanlılar arasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Etiketler : Sarıyer silahlı çatışma polis
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