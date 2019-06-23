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23 Haziran 2019 15:20 | Pazar

Sarıyer seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!

Sarıyer seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika araştırmaları yoğun olarak gerçekleştiriliyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı, kim kazandı? sorusunun yanıtı tüm İstanbullular tarafından merak ediliyor. İstanbul seçim sonuçları için geri sayım başladı. Cumhur İttifakı adayı olan Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun oy oranları heyecanla takip ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından 23 Haziran seçim sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. Sarıyerseçim sonucuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte 23 Haziran 2019 seçimleri hakkında tüm merak edilenler...

Sarıyer seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika araştırmaları yoğun olarak gerçekleştiriliyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı, kim kazandı? sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yeniden seçimleri için geri sayım başladı. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranları ve kimin kazanacağı heyecanla takip ediliyor. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için pazar günü 10,5 milyon seçmen sandık başına gitti. Peki, Sarıyerseçim sonucu nasıl? Sarıyeroy oranları haberimizin detaylarında yer alıyor. 

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SARIYER SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Sarıyer 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

SARIYER 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI 
Sarıyer 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Sarıyer oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. 

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?
23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?
Sarıyer Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Genç oldu. Sarıyer belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Sarıyer yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:

SAADET PARTİSİ: Davut Tepeyurt

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Altan Kalemci

VATAN PARTİSİ: Seval Duygu Akyıldız

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ:Hüseyin Koç

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Şükrü Genç

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: Salih Bayraktar

DEMOKRATİK SOL PARTİ: Hümeyra Gürsoy

BAĞIMSIZ: Ahmet Zeyrek

ŞÜKRÜ GENÇ KİMDİR?
Şükrü Genç, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 1954 yılında doğdu.

İlköğrenimini Rumelihisarı semtindeki Şair Nigar İlkokulu'nda (1965), orta öğrenimini Emirgan Ortaokulu'nda (1969), lise öğrenimini ise Kabataş Erkek Lisesi'nde (1973) tamamladı.

Boğaziçi Üniversitesi-Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü'ne (1974–1975) devam etti. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Bölümü'nden 1982–1983 döneminde mezun oldu.

Öğrenimi süresince Boğaziçi Üniversitesi'nde, mezuniyetinden sonra da Libya'da iki yıl çalıştı. 1985'te askerlik hizmetini yapmak üzere Türkiye'ye döndü. Askerlik hizmetini Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subay olarak tamamladı.

Askerliğini bitirdikten sonra Irak'ta bir inşaat firmasında şantiye şefliği ve proje müdürlüğü yaptı. 1987 yılının ikinci yarısında Türkiye'ye döndü ve 2 yıl özel sektörde profesyonel yönetici olarak çalıştı. 1989 yılında kendi şirketini kurdu. Türkiye'de ve yurtdışında, özel sektöre sanayi binaları ve çeşitli inşaat işleri yaptı. İş hayatı yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu.

Siyasete 1988 yılında başlayan Şükrü Genç, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) üyelik, ilçe-il-kurultay delegeliği, 1994–1999 yıllarında Sarıyer Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı.

29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Sarıyer Belediye Başkan adayı oldu. CHP'nin seçimi kazanmasıyla 3 Nisan 2009 tarihinde Belediye Başkanlığı görevini devraldı.

Evli ve üç çocuk babası olan Şükrü Genç 4 torun sahibidir

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