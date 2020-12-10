Şanlıurfa'da üzerinde bomba olan terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubunun, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken polis ekiplerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Suriye uyruklu bir şahsın üzerine sarılı korse içerisinde le geçirilen yaklaşık 1,5 kilogram parça tesirli patlayıcı ile imha edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da PKK/KCK/ PYD/YPG terör örgütü mensubu 1 şüphelinin, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken uygulama noktasındaki görevli polis tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlükleri, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 1 kişinin, Suriye'den illegal yollardan getirdiği patlayıcı madde ile birlikte sansasyonel eylemler yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin içerisinde bulunduğu taksi, Viranşehir ilçe girişinde bulunan uygulama noktasında Şanlıurfa Emniyeti ekipleri tarafından durduruldu. Bu sırada şüpheli, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken uygulama noktasındaki görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
1,5 KİLOGRAM PATLAYICI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Açıklamada ayrıca, Suriye uyruklu olduğu belirlenen şüphelinin yapılan üst aramasında, üzerine sarılı korse içerisinde yaklaşık 1,5 kilogram patlamaya hazır halde parça tesirli patlayıcı ele geçirildiği ve patlayıcı maddenin imha edildiği bildirildi.
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