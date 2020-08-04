  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9674
  • Euro
    8,2042
  • Altın
    442,0010
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Katil Netanyahu: İlhak planının uygulanabilirliği hala mümkün
Çeşme'de koronavirüs tedbirlerine uymayan mekanlara ceza
Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
İsrail'den Şam'ın güneyindeki rejim ordusu hedeflerine saldırı
Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı
'Çilem' ikiz beklerken beşiz doğurdu
Hedasi Barajı krizinin tarafları müzakerelere yeniden başladı
Manisa'daki orman yangını 3 gün sonra kontrol altına alındı
CHP'ye 'İnce' darbe! Yeni parti iddiaları vekilleri ikiye böldü
Hakkari'deki trafik kazasında yaşamını yitiren 6 kişi son yolculuğuna uğurlandı
IKBY, Habur-İbrahim Halil gümrük kapılarını Kovid-19 nedeniyle yolcu geçişlerine kapatma kararı aldı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 294'e yükseldi
Alman Paul-Ehrlich Enstitüsü Kovid-19 aşısının geliştirmesi konusunda umutlu
Ukrayna: Rusya'nın Donbas'a sevkiyatı artırma isteği doğrudan silahlı saldırganlık
Eski İspanya Kralı Juan Carlos ülkeden ayrılma kararı aldı
Trump'tan TikTok'un ABD'li bir firmaya satılması için 15 Eylül'e kadar süre
Hatay'da ailesinin evde yalnız bıraktığı bebek yangında can verdi
22 yıldır şiddet gören Hatice'nin eşi tutuklandı
ABD, İsrail'den aldığı 'Demir Kubbe' savunma sistemini nakletmek için kargo uçağı gönderdi
'Hindistan, Pakistan ve Çin diyaloğu, Keşmir'de huzurun sağlanması için hayati öneme sahip'
Şentop'tan Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova'ya bayram tebriği telefonu
Pakistan Başbakanı Han: En kötü senaryo İran ve Suudi Arabistan'ın çatışması
Bakan Çavuşoğlu: DEAŞ'ın zulmünden kurtulan Ezidiler bugün de PKK terörünün pençesinde
İstanbul'da korkutan orman yangını
04 Ağustos 2020 Salı 00:36:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2020 Salı 00:36:00

Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı

ABONE OL

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında taziye ziyaretleri yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, filyasyon çalışmalarında, son zamanlarda vaka artışlarına taziye ziyaretlerinin neden olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun salgınla mücadele için yeni tedbirler aldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde son dönemlerde artan vaka sayılarını kontrol edebilmek amacıyla gerek taziyeevleri, köy odaları ve benzeri ortak alanlarda gerekse evlerde taziyelerin yapılmamasına, cami görevlilerince cenaze sahiplerine duyuru yapılıp bilgi verilmesine ve kurallara uyulmayan taziyelerin kolluk kuvvetlerine bildirilmesine, konuyla ilgili kolluk kuvvetlerince her türlü tedbirin alınmasına karar verilmiştir."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER