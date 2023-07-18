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18 Temmuz 2023 Salı 16:44:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 16:44:00

Şanlıurfa'da orman yangınına neden olan zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'da orman yangınına neden olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin geniş çaplı incelemenin sürdüğü belirtildi.

Ağaçlık alanı yakmaya çalışan zanlının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Karaköprü ilçesi Doğukent Mahallesi'nde bulunun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ormanlık alan içerisine gelerek, ağaçlık alanı yakmaya çalışan H.D. tespit edilmiş, savcılık nezdinde girişimler yapılmış olup, ilgili şahıs gözaltına alınarak tutuklamaya sevk edilmiş, devamında tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Süreç tarafımızca titizlikle incelenip takibine devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yangında 6,8 hektar alanın zarar gördüğü, sonbaharda, yangından etkilenen alanın yeniden ağaçlandırılacağı kaydedildi.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü önündeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

Etiketler : orman yangını tutuklama Şanlıurfa
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