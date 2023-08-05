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05 Ağustos 2023 Cumartesi 17:58:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 17:58:00

Şanlıurfa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, ülkeye yasa dışı yollardan getirilmiş 4 bin 489 gıda ürünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler bu kapsamda, yurt dışından ülkeye yasa dışı yollarla getirilen gıda ürünlerinin bulunduğu bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 4 bin 489 paket kaçak gıda ürünü ele geçirildi, konuyla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler : şanlıurfa kaçakcılık operasyon emniyet
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