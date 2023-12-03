Şanlıurfa'da depremzedeler için yapılan köy konutları yükseliyor

Kentte, arazi belirleme ve zemin etüdünün ardından köy evlerinin yapımına başlandı.

Şehrin farklı kırsal bölgelerindeki konutların kısa sürede bitirilerek hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, depremzedeler için yapılan köy konutları çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Yapılan konutları en kısa sürede teslim etmeyi planladıklarını belirten Şıldak, şunları kaydetti:

"Kırsal bölgelerimizde de depremin yoğun etkisi hakim olmuştu. Bu etkileri de ortadan kaldırmak ve yaraları sarmak adına şu an kırsalda 242 konutun yapımı başladı ve devam ediyor. Bir kısmı bitme aşamasına geldi. 156'sı da proje aşamasında. Hedefimiz 900 ila 1000 civarında, kırsal bölgelerimizde konut yapmak. Vatandaşlarımıza bunları da en kısa zamanda teslim etmeyi planlamaktayız."

Vali Şıldak, vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet sunma gayreti içerisinde olduklarını vurgulayarak, Valilik, kaymakamlıklar ve diğer kurumlarla depremin hasarlarının ortadan kaldırılması, merkezde ve kırsalda konutların yapılması için güçlü bir koordinasyon ve iyi bir tempoyla ilerlediklerini dile getirdi.