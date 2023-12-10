VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Gazze'de devam eden insanlık dışı saldırılar, tüm insanlığın ortak değerlerine büyük bir darbe vurm...
"10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm dünya için bir çıkış kapısı olmasını diliyorum"
Türk Kızılaydan 607 depremzede esnafa destek
Türkiye ve Katar bulut teknolojilerine öncülük edecek
Emine Erdoğan'dan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı
Şanlıurfa'da köy konutları mart ayında teslim edilecek
10 Aralık 2023 Pazar 12:22:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 12:22:00

Şanlıurfa'da Atatürk Barajı manzaralı köy konutları mart ayında teslim edilecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde depremzedeler için yapılan Atatürk Barajı manzaralı konutların mart ayında teslim edilmesi hedefleniyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremlerinde etkilenen Şanlıurfa'da afetzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlar kent genelinde yükselirken, kırsalda yaşayan vatandaşlar için de köy tipi konutlar inşa ediliyor.

Hilvan ilçesine bağlı Hoşin Mahallesi'nde yapımı devam eden 59 köy evinin kaba inşaatında sona yaklaşıldı. Atatürk Barajı manzaralı konutların mart ayında teslim edilmesi planlanıyor.

Şantiye Şefi Rehat Öz, köy evlerinin yapımı için mayıs ayında çalışmalara başladıklarını söyledi.

Hedeflerinin Mart 2024'te konutları teslim etmek olduğunu dile getiren Öz, "Burası 59 haneden oluşuyor. Bitirmek için canla başla gece gündüz çalışıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah mart ayına yetiştireceğiz. Şu an kaba inşaat bitmek üzere. İnce işçilikler ve çatılar devam ediyor." dedi.

Depreme dayanıklı konutlar inşa ettiklerini belirten Öz, "C30 beton kullanıyoruz. Her bir binaya 16 ton demir kullanıyoruz." diye konuştu.

Etiketler : şanlıurfa deprem köy konutları
'Kaykay'cı Sinan

'Kaykay'cı Sinan
Como Gölü'nde ilan-ı aşk

Como Gölü'nde ilan-ı aşk
Kazakistan çıkarması

Kazakistan çıkarması
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
Aşıklar Sri Lanka'da

Aşıklar Sri Lanka'da
Finali ‘12 Numaralı' Adam yapacak

Finali ‘12 Numaralı' Adam yapacak
İlişkide sevgi önemli

İlişkide sevgi önemli
Sanat dünyası da dolandırıldı

Sanat dünyası da dolandırıldı
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX