Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD acı bilançoyu açıkladı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yüzlerce bina yıkıldı. Çok sayıda ölüm haberi geliyor.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "18 vatandaşımız vefat etti, 67 vatandaşımız da yaralı" sözlerine yer verdi.
Vali Ayhan, 19 binanın depremden etkilendiğini söyledi.
Diyarbakır'da 6 kişi hayatını hayatını kaybetti
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, TRT Haber yayınına konuk oldu. Vali Su, şu açıklamalarda bulundu:
"Depremde 7 bina çöktü. Tüm ekiplerimiz alanda. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaş yaralı. Yaralılar genel olarak hafif yaralı durumda. 12 vatandaşımız enkaz altından çıkarıldı."
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kullanıma açık yerleşim alanlarını duyurdu:
-Diyarbakır Stadyumu
-Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi
-Talaytepe Spor Kompleksi
-75 Tenis Kortu
-Seyrantepe Kapalı Spor Salonu
ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR'DA 24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası, Şanlıurfa'da 18, Diyarbakır'da 6 kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "18 vatandaşımız vefat etti, 67 vatandaşımız da yaralı" sözlerine yer verdi.
Vali Ayhan, 19 binanın depremden etkilendiğini söyledi.
Diyarbakır'da 6 kişi hayatını hayatını kaybetti
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, TRT Haber yayınına konuk oldu. Vali Su, şu açıklamalarda bulundu:
"Depremde 7 bina çöktü. Tüm ekiplerimiz alanda. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaş yaralı. Yaralılar genel olarak hafif yaralı durumda. 12 vatandaşımız enkaz altından çıkarıldı."
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kullanıma açık yerleşim alanlarını duyurdu:
-Diyarbakır Stadyumu
-Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi
-Talaytepe Spor Kompleksi
-75 Tenis Kortu
-Seyrantepe Kapalı Spor Salonu
- Bakan Özer'den depreme ilişkin açıklama: Malatya'ya hareket ediyoruz
- GSM operatörlerine talimat: Tüm vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma ve internet yüklendi
- Yıkıcı depremlerin ardından peş peşe açıklamalar!
- AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: Vatandaşlardan bizden gelen bilgileri dikkate almalarını istiyoruz
- Türk Kızılay ekipleri deprem bölgesine hareket etti
- Türkiye'nin çağrısı sonrası iki ülke harekete geçti