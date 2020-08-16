  • BIST
    1083.83
  • Dolar
    7,3631
  • Euro
    8,7169
  • Altın
    460,1120
İstanbul
21 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Beşiktaş Mensah ile anlaştı! Yeni transfer İstanbul'a geliyor
Filistin Müftüsünden Mescid-i Aksa fetvası: "Ziyaret etmek haramdır"
Somali'de bombalı saldırı: 1 ölü, 28 yaralı
İsrail'den Gazze'ye yakıt ambargosu!
Şanlıurfa Valisi'nden koronavirüs denetimleri
Formula 1 Barcelona'da zirvenin adı Lewis Hamilton
Libya ordusundan dikkat çeken açıklama! Rusya'dan Darbeci Hafter'e 6 uçak sevkiyat
Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 300 bine dayandı
Avrasya ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor
Ali Koç bizzat devrede! Mame Thiam Fenerbahçe yolunda
Fahrettin Altun'dan CHP'ye 'Biden' tepkisi: “Olmaz öyle şey“ diyeceklerine...
Leipzig Sörloth transferini bitirmek üzere
Lukaşenko'ya karşı protestolar 8 gündür devam ediyor
İçişleri duyurdu: 5 terörist Şırnak'ta teslim oldu
Afganistan'daki saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetti
Rumların sözde belediye başkanı Yoannu itiraf etti: Türkler blöf yapmıyor
Galatasaray'dan sevindiren haber... Testler negatif çıktı
ABD'de koronavirüs kabusu! Son 24 saatte bin 95 kişi hayatını kaybetti
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüste Rusya'da son durum: Vaka sayısı 922 bini geçti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Manisa'da da 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Joe Biden açıklaması
"Rusya'ya ait 6 kargo uçağıyla Hafter'e yeni sevkiyatlar yapıldı"
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındılar
16 Ağustos 2020 Pazar 19:24:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 19:24:00

Şanlıurfa Valisi'nden koronavirüs denetimleri

Kaynak: IHA

ABONE OL

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, hafta sonu vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettikleri mesire alanları ve parklarda maske ve fiziki mesafe denetiminde bulundu.

Mart ayında Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı önlemlerin alındığı Şanlıurfa’da, kontrollü sosyal hayat sürecinde uyulması gereken maske, fiziki mesafe ve hijyen tedbirleri sıkı şekilde denetlenmeye devam ederken, son 24 saatte bin 266 personelden oluşan 295 denetim ekibi görev aldı. Hafta sonu olması münasebetiyle denetimlerini şehrin muhtelif yerlerindeki parklar, dinlenme alanları, sosyal tesisler, mesire alanları, pazar yerleri ve düğün salonlarında yoğunlaştıran denetim ekipleri, 15 Ağustos 2020 günü 3 bin 64 noktayı denetledi.

Kuralları ihlal ettiği belirlenen 28 işyeri ve 85 kişi hakkında cezai işlem yapan denetim ekipleri, 76 bin 892 TL idari para cezası kaydetti. Maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği belirlenen 130 kişiye toplam 126 bin TL tutarında para cezası yazan ekipler, evde izolasyon tedbirine tabi tutulan bin 315 adresi kontrol ederek, karantina tedbirlerine uymayarak adreslerini terk ettiği belirlenen 7 kişiyi evlerine çağırarak 3 bin 150’şer TL para cezası yazdı.

İl Hıfzıssıhha Kararı ile karantina tedbirini ikinci kez ihlal edenler, karantina yurtlarında denetim altında tutularak, 14 günlük karantina sürecini tamamlayacağı belirtildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER