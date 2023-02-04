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Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu ulaşıma kapandı
04 Şubat 2023 Cumartesi 14:20:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 14:20:00

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu, bölgede etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Siverek-Diyarbakır kara yolunda yoğun tipi ve kar nedeniyle bazı araçlar yoldan çıktı, bir tır da makas attı.

Polis ekipleri, Siverek ilçesinden Diyarbakır yönüne araçların geçişine izin vermiyor.

Jandarma ve polis ekipleri, Diyarbakır Pirinçlik mevkisinde de araçların Şanlıurfa istikametine gitmesine müsaade etmiyor.

Etiketler : diyarbakır şanlıurfa kara yolu ulaşım kar yağışı
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