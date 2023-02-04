Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu ulaşıma kapandı

Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Siverek-Diyarbakır kara yolunda yoğun tipi ve kar nedeniyle bazı araçlar yoldan çıktı, bir tır da makas attı.

Polis ekipleri, Siverek ilçesinden Diyarbakır yönüne araçların geçişine izin vermiyor.

Jandarma ve polis ekipleri, Diyarbakır Pirinçlik mevkisinde de araçların Şanlıurfa istikametine gitmesine müsaade etmiyor.