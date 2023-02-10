Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından yıkılan binalara ilişkin açıklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yıkılan binalara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, depremin hemen ardından ekiplerin harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetleri görevlendirilmiş olup, numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."