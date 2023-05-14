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14 Mayıs 2023 Pazar 18:52:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 18:52:00

Sandıkların yüzde 90'dan fazlası açıldı! İşte oy oranları...

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Sandıkların kapanmasıyla birlikte sonuçlar gelmeye başladı. Türkiye, tercihini yaptı. İşte il il oy oranları...

Türkiye, bugün son yılların en kritik seçimi için sandık başına gitti. Bugün 08:00'de başlayan oy verme işlemi 17:00'a kadar sürdü.

64 milyon seçmenin sandık başına gittiği 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sonuçlar gelmeye devam ediyor.

İŞTE SONUÇLAR

Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkların yüzde %93,02'si açıldı.

Cumhurbaşkanı adaylarının oranları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı: Yüzde 49,67

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı: Yüzde 44,59

Sinan Oğan'ın oy oranı: Yüzde 5,29

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Etiketler : seçim seçim 2023 recep tayyip erdoğan kemal kılıçdaroğlu muharrem ince sinan oğan
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