Türkiye tercihini yaptı! İşte sonuçlar

Türkiye, bugün son yılların en kritik seçimi için sandık başına gitti. Bugün 08:00'de başlayan oy verme işlemi 17:00'a kadar sürdü.

64 milyon seçmenin sandık başına gittiği 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sonuçlar gelmeye devam ediyor.

İŞTE SONUÇLAR

Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkların yüzde %93,02'si açıldı.

Cumhurbaşkanı adaylarının oranları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı: Yüzde 49,67

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı: Yüzde 44,59

Sinan Oğan'ın oy oranı: Yüzde 5,29

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