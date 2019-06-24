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24 Haziran 2019 14:45 | Pazartesi

Sandık görevlisi ücretleri 23 Haziran ne zaman yatacak? YSK sandık görevlisi ürcetleri ne kadar?

Sandık görevlisi ücretleri 23 Haziran ne zaman yatacak? YSK sandık görevlisi ürcetleri ne kadar? sorularının yanıtları tüm sandık görevlisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 23 Haziran 2019 Pazar günü gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde sandık görevlisi vatandaşlar belirli bir ücret alacaklar. 23 Haziran İstanbul seçimlerinde görev alan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatırılacağına dair bir açıklama yapılmadı. Sandık görevlisi ücretleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

Sandık görevlisi ücretleri 23 Haziran ne zaman yatacak? YSK sandık görevlisi ürcetleri ne kadar? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. 23 Haziran 2019 Pazar günü gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde sandık görevlisi olan vatandaşlara belirli ücretler ödenecek. 23 Haziran İstanbul seçimlerinde görev alan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman ödeneceğine dair henüz net bir bilgi verilmedi. sandık görevlisi ürcetleri hakkında son dakika açıklaması gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir. 

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 23 HAZİRAN NE ZAMAN YATACAK? 
Sandık görevlisi ücretleri 23 Haziran seçimleri için ne zaman ödeneceği belli değil. Sandık görevlisi ücretleri hakkında açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜRCETLERİ NE KADAR?
Başkan ve Üyeler 217,00 TL

-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 108,00 TL

- İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 104,00 TL

- Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 102,00 TL

- Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 99,00 TL

-Şoför ve Hizmetliler 93,00 TL

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00 TL

-Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00 TL

İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

-Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 108,00 TL

- İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 93,00 TL

- Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 104,00 TL


 

- Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 99,00 TL

- Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 93,00 TL

- Askı Yeri Görevlileri 88,00 TL

- Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00 TL

- Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00 TL

- Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00 TL

SANDIK KURULLARI

- Başkan 102,00 TL

- Üye 93,00 TL

BİNA SORUMLULARI 102,00 TL

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