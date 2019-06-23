Oy kullanmaya giden kadına skandal hakaret: Sen de başörtünü çıkar

İstanbul’da seçim günü sosyal medyada kullancılar arasında yayılan bir görüntü büyük tepkiye neden oldu.

İstanbul Ataköy’de yaşanan skandal olay, cep telefonu kamerasıyla çekildi. İddialara göre, ‘Her şey güzel olacak’ diyen CHP’li bir grubun kendilerini uyaran başörtülü bir kadına “Sen de başörtünü çıkart, AK Partili olduğun belli oluyor” diye bağırdığı belirtiliyor. Görüntülere sosyal medyada adeta tepki yağdı.

Kaynak: Haber 7