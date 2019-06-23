Oy kullanmaya giden kadına skandal hakaret: Sen de başörtünü çıkar
İstanbul'da vatandaşların oy kullanma işlemi devam ederken İstanbul Ataköy’de sandık başında skandal bir olay yaşandı. CHP'liler başörütülü bir kadına "başörtünü çıkar" diye sözlü tacizde bulundu.
İstanbul’da seçim günü sosyal medyada kullancılar arasında yayılan bir görüntü büyük tepkiye neden oldu.
İstanbul Ataköy’de yaşanan skandal olay, cep telefonu kamerasıyla çekildi. İddialara göre, ‘Her şey güzel olacak’ diyen CHP’li bir grubun kendilerini uyaran başörtülü bir kadına “Sen de başörtünü çıkart, AK Partili olduğun belli oluyor” diye bağırdığı belirtiliyor. Görüntülere sosyal medyada adeta tepki yağdı.
Kaynak: Haber 7
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